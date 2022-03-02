Харьков, Херсон, Мариуполь: Что происходит на Украине в последние сутки
Российские войска продолжают уничтожать военные объекты на Украине, однако многие сообщения о предполагаемом ходе операции - неофициальные.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 1 марта вечером сообщил, что подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки «Север» ВСУ.
«Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших — командующий ОТГ "Север" генерал Красильников», — сказал Басурин.
По его словам, полученные радиоперехваты также подтвердили сведения о ликвидации командира 53-й бригады ВСУ полковника Титенко. Кроме того, по имеющейся у ДНР информации, из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ «Восток» генерала Содоля.
Между тем мэр украинского Херсона Игорь Колыхаев 1 марта на своей странице в Facebook сообщил, что российские военные установили на въездах в город блокпосты. В соцсетях ночью 2 марта начали распространяться видео и фото, где военная техника передвигается по улицам Херсона. Судя по кадрам, отснятым местными жителями, никаких крупных боев в городе не происходило. Отметим, что информация неподтвержденная. Минобороны РФ не заявляло о взятии Херсона российскими военными.
В свою очередь российский военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале 2 марта рано утром сообщил, что российские войска якобы окружили Мариуполь. По его словам, передовые подразделения РФ ночью приступили к штурму города. Как утверждает Пегов, к отдельным штурмовым отрядам подходят дополнительные силы, чтобы развивать наступление. Впрочем, информация о штурме Мариуполя, как и о его окружении, также не подтверждена российским оборонным ведомством.
Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале, украинская армия 41 раз за сутки обстреляла территорию ДНР. Отмечается, что были повреждены 125 домов.
Между тем, в соцсетях распространилось видео пожара на Харьковском танковом заводе. На кадрах слышны взрывы. В свою очередь украинское издание «Суспильне» сообщило, что возле военного госпиталя в Харькове 1 марта происходили бои с российскими военными, однако такая информация пока не подтверждалась ни представители СБУ и СБ Харькова, ни Минобороны РФ.
При этом Минобороны в своем последнем сообщении от 1 марта днем заявляло, что российские военные нанесут удары высокоточным оружием по объектам на Украине, откуда идут информационные атаки. Там отметили, что такие атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций ВСУ совместно с подразделениями киберопераций СБУ. Минобороны призвало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома. К вечеру 1 марта агентство UNIAN сообщило об ударе по телевизионной башне в Киеве, возле станции метро «Дорогожичи». Официальной информации об этом ударе еще не поступало.
Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что чем быстрее закончится военная операция, тем будет лучше, однако точные сроки ее завершения назвать не сможет никто.
«Чем быстрее украинцы сложат оружие и поймут бесперспективность кровопролития, тем быстрее будет продвигаться освобождение Украины», - сказал он.
В шестом часу утра по московскому времени 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, призвав украинцев сложить оружие, а россиян - отнестись с пониманием. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины - только демилитаризация и денацификация.
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