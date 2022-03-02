Харьков, Херсон, Мариуполь: Что происходит на Украине в последние сутки

Между тем мэр украинского Херсона Игорь Колыхаев 1 марта на своей странице в Facebook сообщил, что российские военные установили на въездах в город блокпосты. В соцсетях ночью 2 марта начали распространяться видео и фото, где военная техника передвигается по улицам Херсона. Судя по кадрам, отснятым местными жителями, никаких крупных боев в городе не происходило. Отметим, что информация неподтвержденная. Минобороны РФ не заявляло о взятии Херсона российскими военными.

В свою очередь российский военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале 2 марта рано утром сообщил, что российские войска якобы окружили Мариуполь. По его словам, передовые подразделения РФ ночью приступили к штурму города. Как утверждает Пегов, к отдельным штурмовым отрядам подходят дополнительные силы, чтобы развивать наступление. Впрочем, информация о штурме Мариуполя, как и о его окружении, также не подтверждена российским оборонным ведомством.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале, украинская армия 41 раз за сутки обстреляла территорию ДНР. Отмечается, что были повреждены 125 домов.