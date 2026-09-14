В Приморье обрушился мост из-за проезда по нему лесовоза
Мост обрушился в Пожарском округе Приморского края из-за проезда лесовоза. Об этом заявили в министерстве транспорта региона.
Известно, что провалилась конструкция на дороге от села Соболиный.
«По предварительной информации, причиной обрушения моста стал проезд лесовоза. Обрушение... не повлияло на транспортную доступность населенных пунктов», - отметили в министерстве.
Ведомство подчеркнуло, что мост построили лесозаготовительные организации для нужд лесовозного транспорта. Сооружение не относится к основному маршруту, которое обеспечивает транспортное сообщение с селом.
Ранее в Таймырском Долгано-Ненецком округе Красноярского края полностью обрушился мост через реку Нижний Чиерес, никто не пострадал, пишет 360.ru.
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