Представитель ДНР Басурин сообщил о гибели офицеров и генерала украинского штаба «Север»
Подразделения российских войск, а также ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
По его словам, большинство офицеров штаба погибли. Также среди погибших — командующий ОТГ «Север» генерал Красильников, командир 53-й бригады ВСУ полковник Титенко. А из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ «Восток» генерала Содоля.
Среди чеченских военных, отправленных в рамках российской спецоперации на Украину, есть потери. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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