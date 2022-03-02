Представитель ДНР Басурин сообщил о гибели офицеров и генерала украинского штаба «Север»

Подразделения российских войск, а также ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

МИД Израиля: Гражданина страны убили при попытке покинуть Украину

По его словам, большинство офицеров штаба погибли. Также среди погибших — командующий ОТГ «Север» генерал Красильников, командир 53-й бригады ВСУ полковник Титенко. А из Мариуполя на вертолете в тяжелом состоянии эвакуировали командующего ОТГ «Восток» генерала Содоля.

Среди чеченских военных, отправленных в рамках российской спецоперации на Украину, есть потери. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаВоенная Операция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры