Фильм «Хитрый Койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Анимационно-игровой фильм Дэйва Грина «Хитрый Койот» возглавил кинопрокат в России и СНГ по итогам минувших выходных, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. Об этом пишет 360.ru.

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За прошедший уик-энд лента собрала в кинотеатрах 37,2 млн рублей.

Также в число лидеров кинопроката вошел мультфильм Дарины Шмидт «Лунтик. Обратная сторона Луны». Он заработал 29,7 млн рублей.

Третьим в рейтинге самых популярных фильмов в кино в России и СНГ стал экшен-триллер режиссера На Хон-джина «Надежда», который собрал 26 млн рублей. За ним следует семейная картина Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок», за выходные она заработала 23,9 млн. Пятерку лидеров замыкает триллер «Вышка-2» Майкла и Питера Спириг, сборы картины составили 23,8 млн рублей.

Между тем общие сборы картины «Последний богатырь. Колобок» превысили 1 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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