Над Россией сбили 399 дронов ВСУ

Дежурные силы ПВО ликвидировали над российскими регионами почти 400 украинских БПЛА самолетного типа, передает Минобороны.

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Нижнекамск выросло до 14

По данным ведомства, с 20.00 мск 13 сентября до 08.00 14 сентября военные перехватили и уничтожили 399 беспилотников.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Накануне над Россией уничтожили 140 беспилотников ВСУ самолетного типа, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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