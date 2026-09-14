Над Россией сбили 399 дронов ВСУ
Дежурные силы ПВО ликвидировали над российскими регионами почти 400 украинских БПЛА самолетного типа, передает Минобороны.
По данным ведомства, с 20.00 мск 13 сентября до 08.00 14 сентября военные перехватили и уничтожили 399 беспилотников.
Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
Накануне над Россией уничтожили 140 беспилотников ВСУ самолетного типа, напоминает 360.ru.
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