Кравцов: Занятия в школах в период выборов отменяться не будут

Занятия в школах в период выборов депутатов Госдумы, в которых можно обеспечить отдельные потоки граждан, в этот период будут работать в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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А в учебных заведениях, где такой возможности нет, для учеников будут организованы различные активности: экскурсии, посещения парков и другие внеклассные мероприятия. Формат занятий на эти дни каждое учебное учреждение определяет исходя не только из требований организации учебного процесса, но и из требований безопасности. Голосование состоится с 18 по 20 сентября.

Ранее стало известно, что исполнительница песни «Матушка-земля» станет наблюдателем на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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