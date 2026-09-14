Трамп отверг призывы притормозить развитие ИИ из-за конкуренции с Китаем

Это произошло в Ирландии во время общения с журналистам. По словам главы Белого дома, США опережают Китай в сфере ИИ и терять это преимущество не намерены. «…Кто выиграет в ИИ, тот выиграет во всём», — указал Трамп. Президент допустил возможность введения «ограничителей». При этом Трамп назвал предупреждения о рисках преувеличенными и исходящими от «негативных сил».

Заявления президента США прозвучали после того, как глава Anthropic Дарио Амодеи публично призвал отрасль «притормозить» разработки в области ИИ, чтобы меры безопасности успели за ними. Инициативу поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск из xAI.

Ранее стало известно, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект уничтожит человечество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

