Песков: пока рано говорить о встрече Зеленского и Путина

Говорить о возможной встречи президентов Украины и РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Во вторник белорусский президент Александр Лукашев заявил о возможности такой встречи при прогрессе на мирных переговорах.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о начале второго этапа переговоров России и Украины второго марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не назвал точную дату второй встречи делегаций, но подчеркнул, что Украина всегда готова к началу переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПутинПесков
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