Песков: пока рано говорить о встрече Зеленского и Путина

Во вторник белорусский президент Александр Лукашев заявил о возможности такой встречи при прогрессе на мирных переговорах.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о начале второго этапа переговоров России и Украины второго марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не назвал точную дату второй встречи делегаций, но подчеркнул, что Украина всегда готова к началу переговоров.

