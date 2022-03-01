Минобороны РФ заявило о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю
Выход украинских военных к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, Вооруженные силы РФ уничтожили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских ВС.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Володин потребовал от деятелей культуры определиться с позицией по Украине
- Райффайзенбанк опроверг информацию о возможном уходе из России
- Рок-группа Green Day подтвердила отмену концерта в Москве
- Россия потратит до 1 трлн рублей из ФНБ на выкуп акций компаний РФ
- Стало известно, в каком случае у россиян возникнут проблемы с картами Visa
- Franz Ferdinand отменили концерт в России
- Шойгу рассказал, как долго продлится спецоперация на Украине
- СМИ назвали банки РФ, которые Европа хочет отключить от SWIFT
- Медведев призвал европейских чиновников «следить за речью»
- СМИ: Оператор «Северного потока -2» может начать процедуру банкротства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru