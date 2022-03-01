Минобороны РФ заявило о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю

Выход украинских военных к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, Вооруженные силы РФ уничтожили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них 43 пункта управления и узла связи украинских ВС.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФРоссия
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