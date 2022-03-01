Минобороны РФ предупредило об ударе по объектам СБУ в Киеве
Российские военные намерены нанести удары по объектам Службы безопасности Украины и 72 главного центра информационно-психологических операций в Киеве. Такой предупреждение распространило министерство обороны РФ.
Как пояснили в военном ведомстве, удар высокоточным оружием будет осуществлён для пресечения информационных атак в отношении России. В Минобороны РФ призвали украинцев покинуть сами ретрансляционные узлы, а также дома, которые расположены рядом.
Как отметили на Фрунзенской набережной, с началом проведения специальной операции на Украине увеличилось количество информационных атак на российские государственные учреждения. По данным Минобороны РФ, такие атаки организуют 72 главный центр ПСО ВСУ и подразделения кибернетических операций СБУ с использованием аппаратно-программных комплексов и объектов связи в столице Украины.
В этим минуты в Киеве объявлена воздушная тревога, граждан призывают спуститься в убежища.
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