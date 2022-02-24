«Чем быстрее, тем лучше»: В ЛНР рассказали о сроках завершения военной операции
Представители ЛНР заверяют, что огонь коснется только военных объектов и инфраструктуры, а также предлагают военным ВС Украины сложить оружие, чтобы обезопасить свои жизни и ускорить завершение военной операции.
Украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Он призвал россиян отнестись к этому «с пониманием».
«Главная цель народной милиции – это обезопасить граждан Луганской народной республики. Все меры, которые для этого необходимы, уже предпринимаются. Сейчас идет боевая работа, мирным жителям ничего не угрожает, огонь ведется исключительно по военным объектам. Также призываю военнослужащих формирований Украины сложить оружие, и это будет означать, что их жизни ничего не угрожает. Время проведения операции будет зависеть исключительно от сложившейся обстановки. Сколько понадобится времени для освобождения наших территорий – столько мы и будем выполнять боевую задачу. Всё прекратится ровно тогда, когда ни одному человеку на территории Луганской народной республики ничего не будет угрожать», - заявил он.
Чем быстрее закончится операция, тем будет лучше, однако точные сроки ее завершения назвать не сможет никто, добавил со своей стороны советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Наша задача – освобождение всей территории, которая на данный момент оккупирована украинским режимом и относится к Луганской народной республике. Далее можно уже будет оказывать братскую помощь дальше, но сейчас задача наших подразделений – это именно взломать оборону Украины, которая строилась на протяжении последних лет вдоль линии соприкосновения, освободить наши города – Счастье, двигаться в сторону Северодонецка, Новоайдара. Эти задачи стоят перед вооруженными силами, и они их планово выполняют. Сейчас начинаются артподготовки подавления именно военных объектов, инфраструктуры, которая там была стянута со всей Украины. Я не могу комментировать сроки, как долго продлится – этого не знает никто. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее украинцы сложат оружие и поймут бесперспективность кровопролития, тем быстрее будет продвигаться освобождение Украины», - заявил он.
Вскоре после разговора с представителями ЛНР стало известно, что подконтрольные Киеву города Счастье и станица Луганская в одноименной области Украины перешли под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
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