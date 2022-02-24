«Чем быстрее, тем лучше»: В ЛНР рассказали о сроках завершения военной операции

Украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе. Он призвал россиян отнестись к этому «с пониманием».

«Главная цель народной милиции – это обезопасить граждан Луганской народной республики. Все меры, которые для этого необходимы, уже предпринимаются. Сейчас идет боевая работа, мирным жителям ничего не угрожает, огонь ведется исключительно по военным объектам. Также призываю военнослужащих формирований Украины сложить оружие, и это будет означать, что их жизни ничего не угрожает. Время проведения операции будет зависеть исключительно от сложившейся обстановки. Сколько понадобится времени для освобождения наших территорий – столько мы и будем выполнять боевую задачу. Всё прекратится ровно тогда, когда ни одному человеку на территории Луганской народной республики ничего не будет угрожать», - заявил он.