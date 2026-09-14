«Мистеру Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России», — сказал Трамп



Средняя цена галлона дизельного топлива в Соединённых Штатах в пятницу достигла $6,069, а в Калифорнии приблизилась к отметке в $8 — $7,983. За месяц стоимость выросла на 14%, за год — более чем на 60%. Рост цен издания связывают как с напряжённостью в Ормузском проливе, так и с российско-украинским конфликтом.



Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт охарактеризовал ситуацию как вызывающую «серьёзную обеспокоенность». Значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей, по его словам, сосредоточена в районах, затронутых конфликтами.

Кроме того, рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном привёл к рекордному подорожанию бензина в Германии, отмечает RT. По данным автомобильной ассоциации ADAC, 2 сентября среднесуточная цена за 1 литр бензина E10 по всей Германии выросла до €2,215, превысив рекорд марта 2022 года в €2,203.

Президент России Владимир Путин ранее признавал, что удары по энергетической инфраструктуре создают определённые трудности, но не влияют на обстановку на фронте. Дефицит, по его оценке, существует, но не является критическим. Российский президент охарактеризовал атаки на инфраструктуру как попытку расколоть общество и заставить Москву приостановить наступление. При этом он заверил, что ответные удары России по украинской территории «гораздо более мощные и чувствительные».