Топливные перебои: Трамп обратился к Зеленскому на фоне рекордной цены дизеля
Топливный дефицит становится проблемой мирового масштаба, а рекордные цены на дизель принуждают Дональда Трампа просить Владимира Зеленского не атаковать российские НПЗ.
Президент США Дональд Трамп обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от атак на объекты, связанные с производством дизельного топлива на территории России. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами, трансляцию вёл телеканал Fox News. По словам американского президента, именно эти удары, а не события на Ближнем Востоке провоцируют рост цен на горючее.
«Мистеру Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России», — сказал Трамп
Средняя цена галлона дизельного топлива в Соединённых Штатах в пятницу достигла $6,069, а в Калифорнии приблизилась к отметке в $8 — $7,983. За месяц стоимость выросла на 14%, за год — более чем на 60%. Рост цен издания связывают как с напряжённостью в Ормузском проливе, так и с российско-украинским конфликтом.
Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт охарактеризовал ситуацию как вызывающую «серьёзную обеспокоенность». Значительная часть нефтеперерабатывающих мощностей, по его словам, сосредоточена в районах, затронутых конфликтами.
Кроме того, рост цен на нефть на фоне эскалации конфликта между США и Ираном привёл к рекордному подорожанию бензина в Германии, отмечает RT. По данным автомобильной ассоциации ADAC, 2 сентября среднесуточная цена за 1 литр бензина E10 по всей Германии выросла до €2,215, превысив рекорд марта 2022 года в €2,203.
Президент России Владимир Путин ранее признавал, что удары по энергетической инфраструктуре создают определённые трудности, но не влияют на обстановку на фронте. Дефицит, по его оценке, существует, но не является критическим. Российский президент охарактеризовал атаки на инфраструктуру как попытку расколоть общество и заставить Москву приостановить наступление. При этом он заверил, что ответные удары России по украинской территории «гораздо более мощные и чувствительные».
Вице-премьер Александр Новак в июле связал перебои с топливом с повреждениями нефтеперерабатывающих заводов в результате ударов, приводящих к их частичному выходу из строя. В сентябре он заявил, что российские НПЗ защищены лучше аналогичных объектов в ОАЭ — в том числе благодаря опыту, накопленному за последние месяцы.
Ограничения на отпуск топлива начали вводиться в российских регионах с конца мая и в той или иной форме затронули более 80 субъектов. Правительство продлило до 30 сентября временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойля.
В Ленинградской области всерьёз обсуждают введение нормированной заправки — по чётным и нечётным номерам автомобилей через день. Губернатор Александр Дрозденко допустил такой сценарий, подчеркнув, что пока приоритет — обеспечить потребности в бензине хотя бы в пределах 20–30 литров в день на машину.
Власти региона вместе с нефтяными компаниями перестраивают логистические цепочки, задействуя другие заводы. Несколько крупных игроков уже удвоили поставки на свои АЗС, чтобы компенсировать простой тех, чьи НПЗ находятся на ремонте. По словам Дрозденко, ситуация должна стабилизироваться к началу октября, когда заработают отремонтированные предприятия и выстроятся новые маршруты поставок.
Губернатор призвал водителей проявить терпение и заправляться в рамках имеющихся лимитов.
НОВЫЕ ПРАВИЛА НА АЗС
С середины сентября на российских автозаправках вступают в силу новые правила продажи топлива, которые должны сделать обслуживание прозрачнее и безопаснее. Главное новшество — перед началом заправки на электронном табло будет отображаться не только цена за литр, но и итоговая стоимость выбранного объёма. Операторы обязаны заранее информировать водителей о временном отсутствии отдельных видов бензина — соответствующая информация должна размещаться на видном месте при въезде на станцию.
При оплате картой терминал будет удерживать предварительную сумму лишь после подтверждения объёма заправки. Если водитель залил меньше — остаток планируют возвращать автоматически в течение нескольких минут. Электронные чеки станут доступны через SMS, приложение или электронную почту.
Стоимость бензина и ограничения на объём покупки сами по себе нововведения не меняют — конкретные цены по-прежнему зависят от региона, поставщика и сети АЗС.
БЕНЗИН НАВЫНОС
На фоне перебоев с топливом Роспотребнадзор разъяснил: полный запрет на отпуск бензина в канистры неправомерен, если используется сертифицированная тара. Поводом послужила жалоба автомобилиста в управление ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — на АЗС ему отказались наливать топливо в подходящую ёмкость, сославшись на внутреннее распоряжение компании. Ведомство вынесло предостережение оператору сети «РН-Северо-Запад».
Позиция Роспотребнадзора опирается на закон «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс: розничная продажа — сфера публичного договора, и продавец при наличии возможности не вправе без законного основания отказывать покупателю. Внутреннее распоряжение сети АЗС норму закона не заменяет.
Согласно ГОСТ Р 58404-2019, отпуск топлива в тару клиентов допускается, но с ограничениями. Металлические канистры, предназначенные для топлива, разрешены. Пластиковые — только при наличии заводской маркировки, подтверждающей пригодность для нефтепродуктов. В стеклянную тару заливать бензин запрещено. Обычная пластиковая бутылка без маркировки канистрой не считается, и отказ сотрудника в таком случае обоснован требованиями стандарта, а не внутренним правилом сети.
Если на АЗС отказались заправлять сертифицированную канистру, автомобилист вправе потребовать назвать конкретное правовое основание отказа. Роспотребнадзор рекомендует зафиксировать адрес станции, дату, время, название оператора и сфотографировать маркировку ёмкости. При необоснованном отказе можно направить претензию владельцу сети и жалобу в территориальное управление ведомства. Однако, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, в административном порядке заставить продавца заключить договор нельзя — такие споры решает суд.
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