Аргентинца Гальярдо назначили главным тренером футбольной сборной Эквадора

Специалист сменил на этом посту соотечественника Себастьяна Беккасесе, который ушел в отставку в июле после проигрыша сборной в 1/16 финала чемпионата мира. Тогда команда уступила соперникам из Мексики со счетом 0:2, напоминает 360.ru.

Сроки контракта с новым тренером не уточняются.

Марсело Гальярдо 50 лет, в 2014-2022 и 2024-2026 годах он руководил аргентинским клубом «Ривер Плейт». Вместе с тренером команда стала чемпионом Аргентины, три раза выиграла кубок страны и дважды - Кубок Либертадорес.

