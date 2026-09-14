Аргентинца Гальярдо назначили главным тренером футбольной сборной Эквадора
Главным тренером сборной Эквадора по футболу стал аргентинец Марсело Гальярдо. Об этом сообщили в пресс-службе Эквадорской федерации футбола.
Специалист сменил на этом посту соотечественника Себастьяна Беккасесе, который ушел в отставку в июле после проигрыша сборной в 1/16 финала чемпионата мира. Тогда команда уступила соперникам из Мексики со счетом 0:2, напоминает 360.ru.
Сроки контракта с новым тренером не уточняются.
Марсело Гальярдо 50 лет, в 2014-2022 и 2024-2026 годах он руководил аргентинским клубом «Ривер Плейт». Вместе с тренером команда стала чемпионом Аргентины, три раза выиграла кубок страны и дважды - Кубок Либертадорес.
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