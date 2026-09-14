Субианто заявил о готовности Индонезии помочь миру с продовольствием
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности страны внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности на планете. Об этом политик рассказал на полях саммита БРИКС в Индии, передает агентство Antara.
Как отметил Субианто, Индонезия на протяжении многих лет была крупным импортером зерна, риса, кукурузы.
«Теперь мы стали экспортером и сможем усилить поддержку остального мира», - указал индонезийский президент.
По словам политика, для его государства это означает возможность преодоления ограничений благодаря развитию и укреплению потенциала страны.
Ранее Прабово Субианто провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, российский лидер назвал Индонезию ключевым партнером РФ в Юго-Восточной Азии, напоминает 360.ru.
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