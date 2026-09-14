СМИ: «Троицу» Рублева изъяли из иконостаса

До 2023 года икона XV века находилась в залах Третьяковки. В июне 2024 года ее разместили в Троице-Сергиевой лавре. «Троицу» изъяли из иконостаса для проверки климатической витрины, в которой хранилась икона. Витрине может потребоваться ремонт.

До этого в интернете стала распространяться информация о том, что несколько месяцев «Троица» хранится в сломанной климатической камере в условиях повышенной влажности, из-за чего икона начинает выгибаться.

Ранее начались съемки четырехсерийного документального сериала «В поисках Андрея Рублева», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

