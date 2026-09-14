Депутат Колесник: Ни один российский снаряд не упал в стране НАТО

Истерики на Западе по поводу якобы планируемого нападения России безосновательны, ни один снаряд РФ не упал в стране НАТО. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с ТАСС.

Посол: У России нет резона нападать на Бельгию либо другую страну НАТО

«Ни один российский снаряд, никаких провокаций, ничего такого, что могло бы нести любые взрывчатые вещества, на территории стран Евросоюза, на территории стран НАТО не упало», - подчеркнул парламентарий.

Колесник назвал обвинения в адрес Москвы в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига в Германии грубо сделанной провокацией.

При этом депутат обратил внимание, что западное вооружение активно применяют против России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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