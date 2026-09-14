«Ни один российский снаряд, никаких провокаций, ничего такого, что могло бы нести любые взрывчатые вещества, на территории стран Евросоюза, на территории стран НАТО не упало», - подчеркнул парламентарий.

Колесник назвал обвинения в адрес Москвы в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига в Германии грубо сделанной провокацией.

При этом депутат обратил внимание, что западное вооружение активно применяют против России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, напоминает 360.ru.

