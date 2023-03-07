«Ад» в другие города? ВСУ намерены заблокировать ЧВК «Вагнер» в Артемовске

«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации», - сказал он.

При этом юрист и командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский 7 марта заявил, что если украинские войска примут решение оставить Артемовск, то города, находящиеся вблизи него, могут принять на себя весь удар.

«Люди должны понимать, что, если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие. Не факт, что они (российские военные — ред. НСН) остановятся, если мы сдадим Бахмут. Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там», - сказал Ярославский в эфире канала «Рада».

Так, в понедельник, 6 марта, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские военные потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.