«Ад» в другие города? ВСУ намерены заблокировать ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Киев решил продолжать оборону Артемовска и разработал новый план по «блокировке» вагнеровцев в городе, на этом фоне Пригожин призвал к слаженной работе все российские подразделения.
В украинских войсках существует консенсус относительно продолжения обороны Артемовска (Бахмут) на востоке страны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью агентству Франс Пресс.
«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации», - сказал он.
При этом юрист и командир подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский 7 марта заявил, что если украинские войска примут решение оставить Артемовск, то города, находящиеся вблизи него, могут принять на себя весь удар.
«Люди должны понимать, что, если сейчас ВСУ отпустят Бахмут, несмотря на жертвы, которые мы принесли... мы перенесем этот ад, который сейчас там происходит, в другие города. Например, Часов Яр, Краматорск и другие. Не факт, что они (российские военные — ред. НСН) остановятся, если мы сдадим Бахмут. Ад в Бахмуте мы должны сдерживать там», - сказал Ярославский в эфире канала «Рада».
Так, в понедельник, 6 марта, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил в эфире телеканала «Россия 1», что украинские военные потеряли при защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения.
Таким образом, Украина до последнего не отводит войска из Артемовска. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 6 марта сообщил, что украинские военные начали формировать соединения в населенных пунктах вокруг города. По его словам, сейчас российские штурмовые отряды блокируют Артемовск, а, чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. Как пояснил Пригожин, их цель — заблокировать самих бойцов «Группы Вагнера».
«Одну группировку (создали – ред. НСН) в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер». <...> Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги.», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Также бизнесмен выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки военных Украины.
По данным военного эксперта Бориса Рожина, ВСУ контролируют Хромово, Красное и Дубово-Васильевку (села около Артемовска – ред. НСН). Он отметил, что еще рано говорить о том, что удалось образовать котел. Такая же ситуация складывается и в Богдановке, указал он.
«Забахмутка еще взята не вся, кусочки на юге севере еще контролируются противником. Продвижение там идет постепенно, чистятся участки — город постепенно в восточной части переходит по наш контроль», - приводит слова Рожина Telegram-канал «Vоенкор Котенок».
Эксперт также сообщил, что потери у ВСУ существенные. Также Рожин прокомментировал официальные заявления Киева о том, что он собирается оборонять Артемовск до последнего. По словам Рожина, такие сообщения могут быть прикрытием.
«Мы видим, что осуществляется именно отвод техники из города. Через некоторое время отвод техники оттуда будет не возможен. Очевидно, что ВСУ предпринимают меры для минимизации потерь в материальной части», - добавил он.
Ранее, 5 марта, военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщал, что российская сторона контролирует Артемовск на 40%. По его словам, группировка ВСУ находится в оперативном окружении, однако она далеко не маленькая. Также Поддубный указал, что численность ВСУ в городе составляет 10-12 тысяч, но украинское командование уже отводит часть сил. При этом делать это по всем правилам тяжело, подчеркнул он, так как приходится уходить с тем, что удается держать в руках или погрузить в легкую технику.
Как отмечал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с НСН, взятие Артемовска позволит российским войскам выйти на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском. При этом агентство Bloomberg ранее отмечало, что украинская армия с большой степенью вероятности уйдет из Артемовска. По данным журналистов, Киев пойдет на такой шаг ради сохранения сил.
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