«Бью тревогу»: Пригожин оценил вероятность блокировки ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Для снятия осады Артемовска украинским войскам необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер», отметил Пригожин. По его словам, для этого ВСУ создали несколько бригад.

Предприниматель считает, что в случае успеха ВСУ вокруг Артемовска получится «пирожок»: окруженные «Вагнером» украинские части в качестве «начинки», а оболочка - сама ЧВК.

«Поэтому я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплениями, и чтобы нам прикрыли фланги», - заявил Пригожин.

Основатель «Вагнера» призвал к слаженной работе по освобождению Артемовска. В противном случае ВСУ могут блокировать наступающие российские части, полагает он.

«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и мы должны делать свою работу тоже до конца», - заключил бизнесмен.

За продолжение боев за Артемовск выступили главком украинской армии Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, передает НСН.

