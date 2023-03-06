«Бью тревогу»: Пригожин оценил вероятность блокировки ЧВК «Вагнер» под Артемовском
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал намерение командования ВСУ продолжить бои за Артемовск (Бахмут). Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Для снятия осады Артемовска украинским войскам необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер», отметил Пригожин. По его словам, для этого ВСУ создали несколько бригад.
Предприниматель считает, что в случае успеха ВСУ вокруг Артемовска получится «пирожок»: окруженные «Вагнером» украинские части в качестве «начинки», а оболочка - сама ЧВК.
«Поэтому я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплениями, и чтобы нам прикрыли фланги», - заявил Пригожин.
Основатель «Вагнера» призвал к слаженной работе по освобождению Артемовска. В противном случае ВСУ могут блокировать наступающие российские части, полагает он.
«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и мы должны делать свою работу тоже до конца», - заключил бизнесмен.
За продолжение боев за Артемовск выступили главком украинской армии Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, передает НСН.
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