По его словам, ситуация в Артемовске для украинских военных ухудшается день ото дня.

Ранее в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы практически окружили Артемовск. При этом он отметил, что Украина бросила на защиту города подростков, и призвал президента этой страны Владимира Зеленского разрешить им покинуть Артемовск.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее говорил НСН, что Зеленский считает Артемовск «символом обороны» и пытается удержать его любой ценой, несмотря на то, что с украинской стороны там ежедневно гибнет по 200-300 человек.

