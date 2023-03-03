Sky News: Артемовск неизбежно падет
Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси заявил, что сдача Украиной города Артемовск (Бахмут) является лишь делом времени.
«Похоже, неизбежно, что он скоро падет», - сказал Росси.
По его словам, ситуация в Артемовске для украинских военных ухудшается день ото дня.
Ранее в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы практически окружили Артемовск. При этом он отметил, что Украина бросила на защиту города подростков, и призвал президента этой страны Владимира Зеленского разрешить им покинуть Артемовск.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее говорил НСН, что Зеленский считает Артемовск «символом обороны» и пытается удержать его любой ценой, несмотря на то, что с украинской стороны там ежедневно гибнет по 200-300 человек.
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