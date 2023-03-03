Боец «Вагнера» рассказал об обстрелах путей снабжения ВСУ в Артемовске
Пути снабжения украинской группировки в Артемовске (Бахмут) находятся в зоне поражения артиллерии ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил боец подразделения, пишет РИА Новости.
«Музыканты» отрезают ВСУ от пути снабжения из города Часов Яр. По словам военнослужащего, артиллерия «Вагнера» регулярно отрабатывает по движущимся украинским целям.
Передвижение ВСУ осложняют неблагоприятные погодные условия, отметил боец. Он сообщил, что в районе Артемовска наступила распутица.
Застрявшая в грязи украинская техника является отличной мишенью для «Вагнера», добавил военнослужащий.
Украине неизбежно придется оставить Артемовск. Об этом заявил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси, передает НСН.
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