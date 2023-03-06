«Игрища на крови»: ВСУ ждут приказ об отступлении из Артемовска
Украинские военные заявляют о катастрофе в случае их окружения в Артемовске, Зеленский до последнего не отдает приказ об отступлении, между тем ЧВК «Вагнер» заявляет, что «клещи» вокруг города сжимаются.
Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.
Отмечается, что бригады, которые находятся у города, различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Как рассказал изданию один из украинских командиров, его позиции оказались захвачены потому, что находящийся рядом батальон, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.
Так, положение дел ВСУ в Артемовске не самое лучшее. По данным газеты Bild, ситуация вокруг города вызвала конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Указывается, что разногласия между Зеленским и Залужным начались из-за их крайне разных видений того, как надо действовать в Артемовске.
«Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Артемовска», ― говорится в публикации.
Таким образом, один из собеседников газеты рассказал, что большинство украинских военных в Артемовске не понимают, почему город до сих пор удерживают. У них также вызывает недоумение, почему им приказано окапываться, когда российские силы окружают город.
«Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», ― заявил изданию украинский военный.
Между тем в пятницу, 3 марта, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска (Бахмута). Он попросил президента Украины Владимира Зеленского дать приказ бойцам ВСУ покинуть город, а также показал пленных.
«Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка: день два. Дайте возможность им покинуть город!», - сказал Пригожин.
Позднее, 5 марта, военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что российская сторона контролирует Артемовск на 40%. По его словам, группировка ВСУ находится в оперативном окружении, однако она далеко не маленькая. Также Поддубный указал, что численность ВСУ в городе составляет 10-12 тысяч, но украинское командование уже отводит часть сил. При этом делать это по всем правилам тяжело, подчеркнул он, так как приходится уходить с тем, что удается держать в руках или погрузить в легкую технику.
«Вдобавок отходящим силам ВСУ активно насыпает артиллерия. Сам наблюдал, как «музыканты» раскатали колонну, выходившую по хорошо пристрелянной дороге. К моменту полного окружения в Артемовске останется тысяч пять солдат и офицеров режима — и это больше, чем в Мариуполе», - сказал военкор в своем Telegram-канале.
Кроме того, Поддубный заявил, что после Артемовска будет еще несколько рубежей, таких как Славянск, Краматорск и Константиновка. По его мнению, эти города тоже придется штурмовать.
«Еще важно помнить про популярное заблуждение, что после Артемовска оборона противника осыплется и будет легче наступать. Просто цифра: каждый день потери киевского режима в Артемовске — около 500 человек. Некоторые взводы противника живут всего несколько часов. И это потери, которые на обстановку в пользу ВСУ уже и не повлияют. Это цена политических игрищ на крови», - добавил Поддубный.
Так, российские силы продолжают успешно наступать в Артемовске. В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) 5 марта сообщили, что штурм и зaчистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска завершились. В Telegram-канале ведомства говорится, что этот район города теперь полностью под контролем бойцов ЧВК «Вагнер».
Российские политики и эксперты не раз объясняли преимущества взятия Артемовска под контроль России. Как отмечал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с НСН, взятие Артемовска позволит российским войскам выйти на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском.
«После взятия Артемовска мы выходим на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском. Плюс в правую сторону все, что связано с территориями, которые ждут, когда придут российские войска. Ну и, естественно, мы ослабляем ту транспортную артерию, которая снабжает натовскими боеприпасами Авдеевку и остальные группировки», - говорил депутат.
Артемовск расположен к северу от контролируемого Донецкой народной республикой города Горловка. Населенный пункт является важным транспортным узлом, через который снабжается группировка ВСУ в Донбассе. Агентство Bloomberg ранее отмечало, что украинская армия с большой степенью вероятности уйдет из Артемовска. По данным журналистов, Киев пойдет на такой шаг ради сохранения сил.
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