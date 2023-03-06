«Игрища на крови»: ВСУ ждут приказ об отступлении из Артемовска

Отмечается, что бригады, которые находятся у города, различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Как рассказал изданию один из украинских командиров, его позиции оказались захвачены потому, что находящийся рядом батальон, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.

Так, положение дел ВСУ в Артемовске не самое лучшее. По данным газеты Bild, ситуация вокруг города вызвала конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Указывается, что разногласия между Зеленским и Залужным начались из-за их крайне разных видений того, как надо действовать в Артемовске.

«Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Артемовска», ― говорится в публикации.

Таким образом, один из собеседников газеты рассказал, что большинство украинских военных в Артемовске не понимают, почему город до сих пор удерживают. У них также вызывает недоумение, почему им приказано окапываться, когда российские силы окружают город.