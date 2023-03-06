Глава Пентагона: Артемовск имеет скорее «символическое» значение

«Я думаю, город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», - цитирует Остина Reuters.

Министр обороны США отказался давать прогноз по поводу того, перейдет ли Артемовск под полный контроль российских войск. при этом он добавил, что такой вариант развития событий «не будет означать, что русские изменили ход сражений».

Ранее политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН выразил мнение, что Киев потерпит ряд поражений во время весеннего наступления российских войск.

