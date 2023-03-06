Советник Пушилина заявил, что Украина не способна на контрнаступление

По его мнению, эти потери не позволят Вооружённым силам Украины (ВСУ) провести «какое-то серьёзное контрнаступление» на каком-либо участке фронта.

«В том числе и на запорожском отрезке есть попытки ДРГ провести какие-то акции, но все эти акции сейчас купируются», - указал Гагин, добавив, что ВСУ просто некем наступать.

Ранее заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных были оставлены Киевом в Артёмовске «на убой», сообщает RT.

