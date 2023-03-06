Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске

Главком ВСУ Валерий Залужный и командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский выступили за продолжением боев в Артемовске (Бахмут, - укр. название), а также усиление позиций в городе.

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского отмечает, что заявление прозвучала во время ставки. Залужный и Сырский заявили за продолжение операции в Артемовске.

Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артемовске, сообщает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссия
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