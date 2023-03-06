Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
Главком ВСУ Валерий Залужный и командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский выступили за продолжением боев в Артемовске (Бахмут, - укр. название), а также усиление позиций в городе.
Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского отмечает, что заявление прозвучала во время ставки. Залужный и Сырский заявили за продолжение операции в Артемовске.
Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артемовске, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
- СМИ: Украинские военные в Артемовске массово жалуются на потери и старое оружие
- Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
- Евгений Пригожин заявил об отсутствии у него политических амбиций
- В ЕС надеются, что центр по сбору «доказательств преступлений на Украине» заработает к лету
- Экс-замглавы Минпросвещения и ректору «Шанинки» продлили меру пресечения
- 8 Марта на Украине предложили переименовать в день защиты прав женщин
- Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение боев в Артемовске
- СМИ: Умер последний участник классического состава группы Lynyrd Skynyrd
- Внедорожник с туристами сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru