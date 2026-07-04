ФСБ: В Краснодарском крае задержали агента СБУ

Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве также рассказали, что по одному из заданий СБУ агент Украины должен был выяснить информацию о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске.