ФСБ: В Краснодарском крае задержали агента СБУ
В Краснодарском крае ФСБ пресекла деятельность агента спецслужб Украины, который планировал совершить теракт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По информации ФСБ, задержанный собирал и передавал по заданию куратора данные о расположении подразделений Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса в регионе, фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов для дальнейшей передачи данных ВСУ при планировании ракетно-бомбовых атак.
Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ведомстве также рассказали, что по одному из заданий СБУ агент Украины должен был выяснить информацию о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФСБ предотвратила теракт на железнодорожной инфраструктуре в Пятигорске.
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