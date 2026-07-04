ИКИ РАН: На Земле идет вторая по силе магнитная буря года

4 июля магнитная буря за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что эта магнитная буря стала второй по силе с начала текущего года. В лаборатории напомнили, что первая наблюдалась 19-21 января 2026-го (G4.6), а третья — 21 марта (G3).