ИКИ РАН: На Земле идет вторая по силе магнитная буря года
4 июля магнитная буря за считанные минуты выросла по силе с G3 до G3.33. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Отмечается, что эта магнитная буря стала второй по силе с начала текущего года. В лаборатории напомнили, что первая наблюдалась 19-21 января 2026-го (G4.6), а третья — 21 марта (G3).
До этого сообщалось, что на Земле с опозданием на сутки относительно графика началась спрогнозированная ранее сильная магнитная буря уровня G3. Ученые рассказали, что поле нашей планеты примерно 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел днем 3 июля примерно в 14:00 по Москве, но все же уступило.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью НСН рассказал, что вместо полноценной АЭС на Луне должен появиться ядерный реактор мощностью 5 кВт, это вполне реалистичный проект, хотя пока у России на Луне ничего не получалось.
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