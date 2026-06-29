Групповой этап чемпионата мира по футболу-2026 добавил в число главных фаворитов турнира сборную Аргентины, при этом Германия «сильна» лишь в мечтах ее игроков, заявил в интервью НСН известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

В выходные завершился групповой эта ЧМ-2026, который принимают США, Мексика и Канада. В плей-офф вышли все сильнейшие сборные, при этом болельщиков удивило поражение Германии от Эквадора (1:2), а также ничьи Испании с Кабо-Верде (0:0) и Португалии с ДР Конго (1:1). Непомнящий отметил, что его впечатляет прогресс сборной Аргентины, которая является действующим чемпионом мира.