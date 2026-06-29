«Ох!» и «Ах!»: Непомнящий объяснил взлет Кабо-Верде на ЧМ-2026 и списал Германию
Валерий Непомнящий сказал в эфире НСН, что на ЧМ-2026 его больше других впечатляют Франция и Аргентина, и объяснил исторические успехи «экзотических» сборных Кабо-Верде и ДР Конго.
Групповой этап чемпионата мира по футболу-2026 добавил в число главных фаворитов турнира сборную Аргентины, при этом Германия «сильна» лишь в мечтах ее игроков, заявил в интервью НСН известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.
В выходные завершился групповой эта ЧМ-2026, который принимают США, Мексика и Канада. В плей-офф вышли все сильнейшие сборные, при этом болельщиков удивило поражение Германии от Эквадора (1:2), а также ничьи Испании с Кабо-Верде (0:0) и Португалии с ДР Конго (1:1). Непомнящий отметил, что его впечатляет прогресс сборной Аргентины, которая является действующим чемпионом мира.
«Если поначалу я разочаровался в этом ЧМ, то сейчас очаровываюсь. Без сюрпризов турниры становятся пресными, а здесь сенсаций достаточно много, но фавориты подтверждают свое реноме. Помимо трех фаворитов, которых я называл до начала турнира – это Испания, Франция и Англия, в топ ворвалась Аргентина, которая в отличие от других южноамериканских команд играет все лучше и лучше. "Ах!" и "Ох!" я пока не могу сказать про какую-то из команд, но мне нравится и сборная Аргентины во главе с неувядаемым Месси, и сборная Франции. Что касается осечек сильных команд, здесь серьезные проблемы у Германии. Это команда, которая не претендует ни на что. Они считают себя сильными, но на самом деле это только так кажется», - подчеркнул тренер.
Непомнящий, которого называют автором «камерунского чуда» на чемпионате мира 1990 года, также объяснил успех вышедших в плей-офф сборных Кабо-Верде, ДР Конго и других африканских команд.
«Это еще раз говорит о том, что мы мало воспринимаем успехи африканского футбола. Там много талантливых игроков, но условия несравнимо хуже по сравнению с европейскими и южноамериканскими. Если в этих командах наводится порядок, они могут выступить с блеском. Например, марокканцы после того, как начали серьезно готовиться, и на прошлом ЧМ прогремели, и сейчас показывают хорошо отлаженную игру. При этом они могут провалиться прямо в следующей игре, футбол непредсказуем», - заключил собеседник НСН.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён ранее поручил расследовать причины провала сборной этой страны на ЧМ-2026. Он признался, что испытывает «не просто замешательство, а полное недоумение», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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