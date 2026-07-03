Нагельсман покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу
Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман подал в отставку. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Специалист принял решение покинуть свой пост после проигрыша его команды сборной Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Германия уступила соперникам в серии пенальти со счетом 3:4.
Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с 2023 года.
Ранее советский и российский тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что на чемпионате мира сборная Германии «не претендует ни на что», команда «считает себя сильной, но на самом деле это только так кажется».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Нагельсман покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу
- Полянский: Шансов на полноценный диалог в ОБСЕ нет
- В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Над регионами России уничтожили 155 украинских дронов
- Россия почти в два раза увеличила ввоз одежды из Турции
- На Кубани в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА упали по девяти адресам
- В МИД РФ назвали абсурдным призыв Киева к Москве «сесть за стол переговоров»
- СМИ: Израиль мог планировать убийство Галибафа и Аракчи
- МИД Армении: Беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит процедурам ЕАЭС
- Медведев призвал принять меры в отношении мигрантов, чьи дети не ходят в школу