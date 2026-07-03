Нагельсман покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу

Специалист принял решение покинуть свой пост после проигрыша его команды сборной Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Германия уступила соперникам в серии пенальти со счетом 3:4.

Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с 2023 года.

Ранее советский и российский тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что на чемпионате мира сборная Германии «не претендует ни на что», команда «считает себя сильной, но на самом деле это только так кажется».

