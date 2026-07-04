Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат начался в Словакии

Известно, что референдум проходит с 08:00 утра до 23:00 часов по московскому времени. Гражданам Словакии предложено ответить на вопросы об отмене пожизненной пенсии и о восстановлении в стране спецпрокуратуры и нацагентства по борьбе с преступностью.

28 июня социологическое агентство Ipsos сообщило, что принять участие в референдуме о лишении Фицо пожизненных выплат собираются только 26,5% жителей Словакии. Согласно результатам исследования, 73,5% респондентов не хотели участвовать в голосовании 4 июля. Отмечалось, что при таком уровне явки референдум не сможет считаться состоявшимся.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ближайшие недели уйдет в отставку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».