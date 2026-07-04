В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

В Ленинградской области в Гатчине задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Об этом говорится в канале Следственного комитета России в «Максе».

В СК рассказали, что сейчас с фигурантом проводятся неотложные следственные действия. Отмечается, что следователь подготовил ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.