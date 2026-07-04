В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
В Ленинградской области в Гатчине задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Об этом говорится в канале Следственного комитета России в «Максе».
В СК рассказали, что сейчас с фигурантом проводятся неотложные следственные действия. Отмечается, что следователь подготовил ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Тело девочки было найдено днем ранее. По данным «Известий», в результате происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
СМИ писали, что девочка в одном из СНТ отправилась за грибами. В пресс-службе петербургского поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что девочка сказала родным по телефону, что возвращается домой, однако так и не пришла.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд на два месяца арестовал напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре.
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