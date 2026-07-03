Роналду примет решение о продолжении карьеры в сборной Португалии после ЧМ
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду примет решение о продолжении карьеры в национальной команде после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила газета A Bola.
Как отметил Роналду, пока его будущее не имеет значения, у спортсмена «будет время, чтобы все обдумать».
«После турнира - независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю со своей семьей и затем приму решение, которое сочту правильным. Я больше не принимаю решения сгоряча», - поделился футболист.
Роналду добавил, что сейчас следует «наслаждаться моментом».
Ранее Криштиану Роналду впервые в карьере забил гол в плей-офф ЧМ, игрок отправил мяч в ворота сборной Хорватии с пенальти в матче 1/16 финала, пишет Ura.ru.
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