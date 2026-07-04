Путин предложил присвоить звание генерала командиру освобождавшей Константиновку дивизии
Президент России Владимир Путин во время совещания в вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск предложил присвоить полковнику Александру Картавкину, командующему 6-й мотострелковой дивизией, которая освободила Константиновку в ДНР, звание генерала. Об этом говорится на официальном сайте российского лидера.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину, что Картавкин находится в должности полковника менее одного года. Генерал армии добавил, что представит доклад и о нем, и о достижениях других заслуженных офицеров.
Ранее Владимир Путин рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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