Помогла политика? Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Поединок прошел в Саудовской-Аравии в Эр-Рияде 18 мая и состоял из 12 раундов. В восьмом раунде украинец разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун. При этом в десятом раунде британскому спортсмену удалось восстановиться, но он все равно проиграл. В итоге по решению двоих судей победу одержал Усик (114:113, 115:112), а одного — Фьюри (114:113).

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу», - сказал Усик после победы, посвятив ее своему покойному отцу.

В свою очередь его противник британец Фьюри считает, что проиграл по политической причине, так как, по его мнению, украинцу якобы помогли победить.