Помогла политика? Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
Противник Усика из Великобритании считает, что проиграл украинцу по политическим причинам.
Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он одержал победу над спортсменом из Великобритании Тайсоном Фьюри. Усик в третий раз защитил титул чемпиона мира. Он является первым абсолютным чемпионом мира по боксу в XXI веке в тяжелом весе.
ПРОИГРАЛ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ?
За сутки до поединка боксеры провели взвешивание, на которое Усик пришел с большим православным крестом на груди и в футболке с надписью-лозунгом на греческом языке. Это девиз некоторых афонских монахов, который признан в России экстремистским.
Поединок прошел в Саудовской-Аравии в Эр-Рияде 18 мая и состоял из 12 раундов. В восьмом раунде украинец разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун. При этом в десятом раунде британскому спортсмену удалось восстановиться, но он все равно проиграл. В итоге по решению двоих судей победу одержал Усик (114:113, 115:112), а одного — Фьюри (114:113).
«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу», - сказал Усик после победы, посвятив ее своему покойному отцу.
В свою очередь его противник британец Фьюри считает, что проиграл по политической причине, так как, по его мнению, украинцу якобы помогли победить.
«Я верю, что выиграл этот бой. Он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Мы оба провели хороший бой. Из-за его страны люди встали на его сторону», - сказал Фьюри.
По его мнению, Усику отдали бой, потому что «весь коллективный запад сейчас играет в друзей Украины».
БУДЕТ РЕВАНШ?
Сразу после боя состоялась пресс-конференция, на которой украинский боксер успел ответить всего на несколько вопросов, так как был вынужден отправиться в больницу с подозрением на перелом челюсти. Но при этом Усик успел согласиться на реванш с Фьюри.
«Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Мы сделаем еще один хороший бой», - сказал он.
В свою очередь британец тоже согласен на реванш. Кстати, в контрактах бойцов обязательный пункт о согласии на проведение повторного боя и так прописан. Отмечается, что он может состояться уже в октябре этого года.
При этом специалисты считают, что во время этого поединка британец специально вел себя расслаблено, поэтому при реванше он обязательно отыграется, чтобы закрывать свое первое поражение в карьере.
БОЕВОЕ МНЕНИЕ
Еще до начала боя бывший абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Костя Цзю в интервью НСН объяснил, при каких условиях Александр Усик может победить Фьюри.
«Если Фьюри в хорошей форме, для Усика будет тяжелый бой. В ином случае Усику будет тяжело только первые раунды, пока оппонент еще будет в нормальном состоянии, а потом он его просто разберет по частям. Очень большая вероятность, что бой продлится все 12 раундов, нокаута я здесь не вижу. Ни у того, ни у другого нет ставки на один очень сильный удар, они работают комбинациями ударов, здесь многое будет зависеть от выносливости. Я уверен, что Усик будет готов на 100%, а у Тайсона всегда под вопросом, готов он или нет», – сказал спортсмен.
Со своей стороны, тренер звезды UFC Сергея Павловича Артем Бараночников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также согласился, что в бою многое будет зависеть от готовности Фьюри, и усомнился в досрочном завершении боя.
«Усик может насыпать количеством ударов и таким образом закончить бой досрочно, также и Фьюри может попасть сильно, но думаю, что все-таки бой продлится всю дистанцию. На мой взгляд, Усик является фаворитом с небольшим преимуществом. Судя по последним боям Тайсона Фьюри, он бывает нестабильным. Здесь будет больше зависеть от Фьюри, как он подойдет к бою, в каком будет настроении», - заключил он.
Александр Усик — непобежденный боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Это действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Он также обладает Кубком Мохаммеда Али.
Летом 2023 года Александр Усик собирался баллотироваться в президенты Украины.
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