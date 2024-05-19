Помогла политика? Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Противник Усика из Великобритании считает, что проиграл украинцу по политическим причинам. 


Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он одержал победу над спортсменом из Великобритании Тайсоном Фьюри. Усик в третий раз защитил титул чемпиона мира. Он является первым абсолютным чемпионом мира по боксу в XXI веке в тяжелом весе.

ПРОИГРАЛ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ?

За сутки до поединка боксеры провели взвешивание, на которое Усик пришел с большим православным крестом на груди и в футболке с надписью-лозунгом на греческом языке. Это девиз некоторых афонских монахов, который признан в России экстремистским.

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Поединок прошел в Саудовской-Аравии в Эр-Рияде 18 мая и состоял из 12 раундов. В восьмом раунде украинец разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун. При этом в десятом раунде британскому спортсмену удалось восстановиться, но он все равно проиграл. В итоге по решению двоих судей победу одержал Усик (114:113, 115:112), а одного — Фьюри (114:113).

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу», - сказал Усик после победы, посвятив ее своему покойному отцу.

В свою очередь его противник британец Фьюри считает, что проиграл по политической причине, так как, по его мнению, украинцу якобы помогли победить.

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«Я верю, что выиграл этот бой. Он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Мы оба провели хороший бой. Из-за его страны люди встали на его сторону», - сказал Фьюри.

По его мнению, Усику отдали бой, потому что «весь коллективный запад сейчас играет в друзей Украины».

БУДЕТ РЕВАНШ?

Сразу после боя состоялась пресс-конференция, на которой украинский боксер успел ответить всего на несколько вопросов, так как был вынужден отправиться в больницу с подозрением на перелом челюсти. Но при этом Усик успел согласиться на реванш с Фьюри.

«Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Мы сделаем еще один хороший бой», - сказал он.

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В свою очередь британец тоже согласен на реванш. Кстати, в контрактах бойцов обязательный пункт о согласии на проведение повторного боя и так прописан. Отмечается, что он может состояться уже в октябре этого года.

При этом специалисты считают, что во время этого поединка британец специально вел себя расслаблено, поэтому при реванше он обязательно отыграется, чтобы закрывать свое первое поражение в карьере.

БОЕВОЕ МНЕНИЕ

Еще до начала боя бывший абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Костя Цзю в интервью НСН объяснил, при каких условиях Александр Усик может победить Фьюри.

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«Если Фьюри в хорошей форме, для Усика будет тяжелый бой. В ином случае Усику будет тяжело только первые раунды, пока оппонент еще будет в нормальном состоянии, а потом он его просто разберет по частям. Очень большая вероятность, что бой продлится все 12 раундов, нокаута я здесь не вижу. Ни у того, ни у другого нет ставки на один очень сильный удар, они работают комбинациями ударов, здесь многое будет зависеть от выносливости. Я уверен, что Усик будет готов на 100%, а у Тайсона всегда под вопросом, готов он или нет», – сказал спортсмен.

Со своей стороны, тренер звезды UFC Сергея Павловича Артем Бараночников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также согласился, что в бою многое будет зависеть от готовности Фьюри, и усомнился в досрочном завершении боя.

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«Усик может насыпать количеством ударов и таким образом закончить бой досрочно, также и Фьюри может попасть сильно, но думаю, что все-таки бой продлится всю дистанцию. На мой взгляд, Усик является фаворитом с небольшим преимуществом. Судя по последним боям Тайсона Фьюри, он бывает нестабильным. Здесь будет больше зависеть от Фьюри, как он подойдет к бою, в каком будет настроении», - заключил он.

Александр Усик — непобежденный боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Это действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Он также обладает Кубком Мохаммеда Али.

Летом 2023 года Александр Усик собирался баллотироваться в президенты Украины.


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ФОТО: EPA / ТАСС
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