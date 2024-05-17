«Нокаут не вижу»: Костя Цзю допустил, что Усик «разберет» Фьюри в королевском бою

Бывший абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Костя Цзю в интервью НСН объяснил, при каких условиях Александр Усик может победить Тайсона Фьюри в грядущем бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир Ring of Fire, главным хитом которого станет бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Оба звездных тяжеловеса являются непобежденными. Усик - чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF, у Фьюри титул WBC.