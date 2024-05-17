«Нокаут не вижу»: Костя Цзю допустил, что Усик «разберет» Фьюри в королевском бою

Усик «разберет по частям» Фьюри, если тот плохо подготовится к бою, сказал в эфире НСН Костя Цзю, а тренер звезды UFC Павловича посоветовал британцу искать шанс в «грязном боксе».

Бывший абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Костя Цзю в интервью НСН объяснил, при каких условиях Александр Усик может победить Тайсона Фьюри в грядущем бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир Ring of Fire, главным хитом которого станет бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Оба звездных тяжеловеса являются непобежденными. Усик - чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF, у Фьюри титул WBC.

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«Для меня явного фаворита нет. Если Фьюри в хорошей форме, для Усика будет тяжелый бой. В ином случае Усику будет тяжело только первые раунды, пока оппонент еще будет в нормальном состоянии, а потом он его просто разберет по частям. Очень большая вероятность, что бой продлится все 12 раундов, нокаута я здесь не вижу. Ни у того, ни у другого нет ставки на один очень сильный удар, они работают комбинациями ударов, здесь многое будет зависеть от выносливости. Я уверен, что Усик будет готов на 100%, а у Тайсона всегда под вопросом, готов он или нет», – сказал Цзю.

Со своей стороны, тренер звезды UFC Сергея Павловича Артем Бараночников рассказал НСН о предполагаемой тактике боксеров.

«Фьюри специально снижал вес и подсушивался под этот бой, чтобы быть более быстрым и подвижным. С Усиком он будет чувствовать себя нормально, он боец не глупый. Думаю, что тактикой Фьюри будет блокировка смещений Усика в правую сторону, ему нужно будет навязать "грязный бокс", где-то нависать на Усика, утомлять, чтобы снизить его подвижность и скорость, а также бить в корпус, потому что Усик не очень любит эти удары. Если брать тактику со стороны Усика, он хорошо меняет ритм, прячет свои удары за финтами. Его преимущество - в изменении ритма, он быстрее Фьюри и будет навязывать рваный ритм. Ему нужно сокращать дистанцию, заходить через корпус, переводить на голову и смещаться вправо», - объяснил Бараночников.

Он согласился с Цзю, что многое будет зависеть от готовности Фьюри, усомнившись в досрочном завершении боя.

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«Усик может насыпать количеством ударов и таким образом закончить бой досрочно, также и Фьюри может попасть сильно, но думаю, что все-таки бой продлится всю дистанцию. На мой взгляд, Усик является фаворитом с небольшим преимуществом. Судя по последним боям Тайсона Фьюри, он бывает нестабильным. Здесь будет больше зависеть от Фьюри, как он подойдет к бою, в каком будет настроении», - заключил собеседник НСН.

СМИ называют битву за звание короля супертяжелого веса между Усиком и Фьюри главным событием года в профессиональном боксе. В этом бою будет впервые в XXI веке разыграно звание абсолютного чемпиона мира, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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