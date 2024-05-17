Путин посоветовал заниматься спортом каждый день

Спортом нужно заниматься каждый день. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

По его словам, приступать к занятиям спортом лучше сразу после пробуждения. Если график не позволяет этого сделать, то выстроить его так, «чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту». Путин порекомендовал выбрать для себя «интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием».

Ранее Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, объявил о запуске нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По его словам, средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, а к 2030 году она должна достигнуть 78. Путин отметил, что в рамках нацпроекта будут проведены работы по улучшению условий для занятий спортом в детских садах и школах. Кроме того, он сообщил, что с 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и успешно сдает нормативы ГТО.



