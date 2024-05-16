«Везение и другая дверь»: Червиченко поверил в успех Станковича в «Спартаке»
Деян Станкович - лучший выбор для «Спартака», чем португалец или бразилец, сказал в эфире НСН Андрей Червиченко, списав на везение успехи Слишковича и золото Карреры.
Назначение главным тренером «Спартака» серба Деяна Станковича – это хороший выбор, который может сделать следующий сезон очень интересным, заявил в интервью НСН бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко.
«Спартак» вечером 16 мая объявил, что Станкович назначен на должность главного тренера клуба с сезона 2024-25. Серб пришел в московский клуб из венгерского «Ференцвароша», а до этого он трижды выигрывал чемпионат Сербии с «Црвеной Звездой».
«Это неплохой вариант. Мне казалось, что все будет гораздо хуже и спортивный директор клуба Томаш Амарал притащит португальца или какого-нибудь бразильца, но нет, выбрали серба. Это значит, что человек будет говорить практически со всей командой на общем языке. Послужной список и тренерский, и игроцкий у него прекрасный, поэтому это хороший выбор. Мне кажется, что у него должно получиться и следующий сезон будет еще интереснее, чем этот, который я считаю роскошным. Тут вопрос в том, как команда будет укомплектована. В последних матчах выходила половина людей, которые вообще не должны в "Спартаке" играть. Если они пойдут на выход, а появятся игроки, которые действительно смогут усилить команду, то что-то может получиться. Ну а если купят еще одного Угальде за 15 миллионов, который в 14 матчах забил один мяч, тогда вряд ли что-то изменится к лучшему», - сказал Червиченко.
По его словам, Станкович доказал свою состоятельность как тренер, а вот работавшего с командой в последнее время Владимира Слишковича никто серьезно не воспринимал.
«"Ференцварош" - это ни о чем, он вечный чемпион Венгрии, но три раза выиграть чемпионат Сербии – это серьезный успех, потому что, во-первых, там есть "Партизан" и другие хорошие команды, в во-вторых Сербия – это инкубатор и поставщик серьезных игроков на всю Европу. Работающие там тренеры очень хорошо разбираются и в футболистах, и в футболе. У нас успешно работал Николич в "Локомотиве", Ивич очень хорошо работал в "Краснодаре" и, если бы его не выставили за дверь, скорее всего, этот клуб доехал бы до первого места. Сербские специалисты очень хороши. При этом те, кто в футболе разбирается, об и.о. тренера Владимире Слишковиче не думали. Не надо путать полосу везения с хорошей, профессиональной работой. До этого везло, но в полуфинале везение вышло в другую дверь», - пояснил бывший президент «Спартака».
При этом он высказал мнение, что не стоит сравнить Станковича с итальянцем Массимо Каррерой, который в сезоне 2016-17 сделал «Спартак» чемпионом России.
«Я бы Карреру со Станковичем не сравнивал вообще. У итальянца никакого тренерского опыта не было, случайно зашел человек, да и выиграл тоже случайно: сколько там дурных мячей залетело у "Спартака" после 90-й минуты, конкуренты тогда провалились, Не было такого, что они на голову всех сильнее и просто всех снесли. Тогда просто прошла мегаполоса везения: и судьи прекрасно свистели, и Глушаков по девяткам молотил, который ни до, ни после этого вообще по воротам не попадал. То чемпионство было больше шальное, чем закономерное», - заключил собеседник НСН.
В качестве игрока Деян Станкович выступал за итальянские «Лацио» и «Интер», выигрывал Лигу чемпионов и другие престижные трофеи. Предыдущим главным тренером «Спартака» был испанец Гильермо Абаскаль, который был уволен в апреле 2024 года. С тех пор обязанности главного тренера исполнял ассистент Абаскаля, босниец Владимир Слишкович. отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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