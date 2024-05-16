«Везение и другая дверь»: Червиченко поверил в успех Станковича в «Спартаке»

«Это неплохой вариант. Мне казалось, что все будет гораздо хуже и спортивный директор клуба Томаш Амарал притащит португальца или какого-нибудь бразильца, но нет, выбрали серба. Это значит, что человек будет говорить практически со всей командой на общем языке. Послужной список и тренерский, и игроцкий у него прекрасный, поэтому это хороший выбор. Мне кажется, что у него должно получиться и следующий сезон будет еще интереснее, чем этот, который я считаю роскошным. Тут вопрос в том, как команда будет укомплектована. В последних матчах выходила половина людей, которые вообще не должны в "Спартаке" играть. Если они пойдут на выход, а появятся игроки, которые действительно смогут усилить команду, то что-то может получиться. Ну а если купят еще одного Угальде за 15 миллионов, который в 14 матчах забил один мяч, тогда вряд ли что-то изменится к лучшему», - сказал Червиченко.

По его словам, Станкович доказал свою состоятельность как тренер, а вот работавшего с командой в последнее время Владимира Слишковича никто серьезно не воспринимал.

«"Ференцварош" - это ни о чем, он вечный чемпион Венгрии, но три раза выиграть чемпионат Сербии – это серьезный успех, потому что, во-первых, там есть "Партизан" и другие хорошие команды, в во-вторых Сербия – это инкубатор и поставщик серьезных игроков на всю Европу. Работающие там тренеры очень хорошо разбираются и в футболистах, и в футболе. У нас успешно работал Николич в "Локомотиве", Ивич очень хорошо работал в "Краснодаре" и, если бы его не выставили за дверь, скорее всего, этот клуб доехал бы до первого места. Сербские специалисты очень хороши. При этом те, кто в футболе разбирается, об и.о. тренера Владимире Слишковиче не думали. Не надо путать полосу везения с хорошей, профессиональной работой. До этого везло, но в полуфинале везение вышло в другую дверь», - пояснил бывший президент «Спартака».

При этом он высказал мнение, что не стоит сравнить Станковича с итальянцем Массимо Каррерой, который в сезоне 2016-17 сделал «Спартак» чемпионом России.