Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
19 мая 202405:38
Боксер Александр Усик из Украины завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает ТАСС.
В 12-раундовом поединке в Эр-Рияде он победил британца Тайсона Фьюри. В восьмом раунде украинец разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун. Фьюри в десятом раунде восстановился, но проиграл концовку. В итоге двое судей отдали победу Усику (114:113, 115:112), а один — Фьюри (114:113).
Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира.
Ранее Роналду подшутил над Усиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края
- В Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма
- СМИ: В Выборге Ленинградской области произошел взрыв
- Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами
- Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс
- Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики
- СМИ: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине
- Развожаев: В Севастополе идет отражение ракетной атаки
- Хуситы атаковали следовавший в КНР танкер в Красном море
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru