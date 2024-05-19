Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

В 12-раундовом поединке в Эр-Рияде он победил британца Тайсона Фьюри. В восьмом раунде украинец разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун. Фьюри в десятом раунде восстановился, но проиграл концовку. В итоге двое судей отдали победу Усику (114:113, 115:112), а один — Фьюри (114:113).

Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира.

Ранее Роналду подшутил над Усиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

