Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Боксер Александр Усик из Украины завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает ТАСС.

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В 12-раундовом поединке в Эр-Рияде он победил британца Тайсона Фьюри. В восьмом раунде украинец разбил нос британцу, а в девятом отправил его в нокдаун. Фьюри в десятом раунде восстановился, но проиграл концовку. В итоге двое судей отдали победу Усику (114:113, 115:112), а один — Фьюри (114:113).

Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира.

Ранее Роналду подшутил над Усиком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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