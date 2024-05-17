Главного тренера «Ювентуса» уволили после победы в финале Кубка Италии

Причиной увольнения стало поведение Аллегри во время и после финального матча — тренер позволял себе вступать в споры с судьями, угрожал одному из журналистов и сорвал с себя галстук и пиджак.

Отмечается, что «Ювентус» счел подобное поведение наставника несовместимым с ценностями клуба.

Напомним, Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2021 году. При этом он также тренировал туринский клуб в 2014-2019 годах. Под его руководством клуб выиграл пять чемпионатов Италии, пять Кубков и два Суперкубка Италии, а также дважды принимал участие в финале Лиги чемпионов.

Ранее футбольный клуб «Бразильенсе» в перерыве матча против «Реала Бразилии» уволил главного тренера Пауло Роберто Сантоса.

