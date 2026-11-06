В Турции назвали российский газ слишком дорогим

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что республика сокращает закупки российского газа и увеличивает импорт из США из-за разницы в стоимости. Его слова передает Türkiye Today.

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Министр на встрече с журналистами в Стамбуле назвал голубое топливо из РФ «чрезвычайно дорогим».

По его словам, высокие цены ускоряют переход Турции к более диверсифицированной системе поставок. Он добавил, что при таких обстоятельствах потребители вынуждены искать альтернативы — другие каналы поставок, более дешевый газ или другие виды топлива.

Байрактар подчеркнул, что согласно новому Национальному энергетическому плану до 2040-го спрос на газ в Турции останется на уровне 57 млрд кубометров в год. Без реализации плана к этой дате потребность могла бы вырасти до 77 млрд.

При этом министр уточнил, что о полном отказе от поставок из России речи не идет. Анкара по-прежнему нуждается в голубом топливе из РФ. Но пока сохраняются ценовые диспропорции, более дешевый газ будет постепенно вытеснять вариант подороже, добавил чиновник.

На днях писали, что и Венгрия намерена отказаться от энергоресурсов Москвы.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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