Боксер Усик хочет составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента Украины
14 июля 202311:20
Украинский боксер Александр Усик планирует участвовать в выборах президента страны. Об этом он сказал на Youtube-канале Seconds Out.
«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», - заявил боксер.
В середине мая Усик заявил, что его главная цель на сегодняшний день - абсолютное чемпионство. При этом он добавил, что не планирует отказываться от бокса даже после завершения профессиональной карьеры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru