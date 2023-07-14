Боксер Усик хочет составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента Украины

Украинский боксер Александр Усик планирует участвовать в выборах президента страны. Об этом он сказал на Youtube-канале Seconds Out.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», - заявил боксер.

В середине мая Усик заявил, что его главная цель на сегодняшний день - абсолютное чемпионство. При этом он добавил, что не планирует отказываться от бокса даже после завершения профессиональной карьеры.

