Еврокомиссия обвинила TikTok в создании вызывающих зависимость алгоритмов
Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что лента рекомендаций «Для вас» в TikTok нарушает европейский закон о цифровых услугах (DSA). Такая информация появилась на сайте ведомства.
По мнению ЕК, алгоритмы сервиса выстроены так, что затягивают пользователей. Если те смотрели контент определенного типа, им снова и снова показывают похожие материалы.
Там уверены, что такой механизм может навредить психическому здоровью пользователей, особенно несовершеннолетних или уязвимых взрослых. Получается так, что они погружаются в темы грусти, изоляции или восприятия собственного тела.
По оценке Еврокомиссии, TikTok не провел надлежащий анализ того, как алгоритм может затягивать пользователей. Система использует данные о действиях — просмотры и отметки «нравится» — для формирования персональной ленты.
Если человек часто смотрит материалы, например, о снижении веса, система начинает предлагать еще больше похожего контента. Это может усиливать тревогу, снижать самооценку и обострять расстройства пищевого поведения, добавили в ведомстве.
ЕК считает, что компания не приняла эффективные меры для устранения рисков. Встроенные механизмы недостаточно снижают частоту появления, а инструменты управления роликами не позволяют пользователям в полной мере контролировать ленту. Та же кнопка «не интересно» часто не приводит к заметным изменениям, добавили в европейском учреждении.
TikTok может ознакомиться с материалами расследования и представить письменный ответ. Если выводы подтвердятся, Комиссия может принять решение о нарушении правил. Максимальный штраф — до 6% от общего годового оборота по всему миру.
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