«Байер» первым в истории Бундеслиги сыграл весь сезон без поражений
Леверкузенский «Байер» обыграл «Аугсбург» в матче заключительного тура чемпионата Германии по футболу.
Таким образом, впервые в истории чемпионата Германии клуб прошел весь сезон Бундеслиги без единого поражения: команда из Леверкузена одержала 28 побед и шесть раз сыграла вничью, забив 89 голов и пропустив 24.
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, который в 2007 году сам играл за немецкий клуб из Леверкузена, заявил «Радиоточке НСН», что тренер, правильная мотивация и футбольное чудо помогли «Байеру» побить рекорд «Баварии» по беспроигрышным матчам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru