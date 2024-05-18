«Байер» первым в истории Бундеслиги сыграл весь сезон без поражений

Леверкузенский «Байер» обыграл «Аугсбург» в матче заключительного тура чемпионата Германии по футболу.

ФК «Байер» побил рекорд по серии без поражений в XXI веке в Европе

Таким образом, впервые в истории чемпионата Германии клуб прошел весь сезон Бундеслиги без единого поражения: команда из Леверкузена одержала 28 побед и шесть раз сыграла вничью, забив 89 голов и пропустив 24.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, который в 2007 году сам играл за немецкий клуб из Леверкузена, заявил «Радиоточке НСН», что тренер, правильная мотивация и футбольное чудо помогли «Байеру» побить рекорд «Баварии» по беспроигрышным матчам.

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ФОТО: ТАСС/EPA
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