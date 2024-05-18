Футбольный клуб «Сочи» первым в сезоне вылетел из РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» первым в сезоне покинул Российскую Премьер-Лигу.
«Сочи» в 29-м туре у себя дома уступил «Краснодару» со счетом 2:3. Главный тренер «Сочи» Роберт Морено в беседе с «МАТЧ ТВ» заявил, что продлит контракт с сочинским клубом, несмотря на то, что команда потеряла шансы на сохранение прописки в лиге за тур до конца сезона.
Идущий первым ФК «Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:1. Сейчас «Динамо» опережает «Краснодар» на три очка.
Ранее стало известно, что защитник ФК «Спартака» Георгий Джикия покинет клуб, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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