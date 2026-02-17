МВД опровергло проверки водителей на алкоголь по слюне

Полиция опровергла информацию о том, что в России водителей начнут проверять на алкоголь с помощью забора слюны. В МВД уточнили, что такой способ предлагается использовать только для выявления наркотиков, а для алкоголя по-прежнему будут применять алкотестеры.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о проекте постановления правительства, который вынесен на общественное обсуждение и пока не вступил в силу.

МВД предложило проверять водителей на наркотики по слюне

Как пояснили в МВД, новые приборы для анализа слюны могут использоваться с согласия водителя и при обязательной видеозаписи процедуры. Их показания станут дополнительным основанием для направления на медицинское освидетельствование.

Сейчас инспекторы могут опираться на алкотестер и внешние признаки опьянения, а для подтверждения наркотического состояния требуется проверка у врача. передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
