МВД опровергло проверки водителей на алкоголь по слюне
Полиция опровергла информацию о том, что в России водителей начнут проверять на алкоголь с помощью забора слюны. В МВД уточнили, что такой способ предлагается использовать только для выявления наркотиков, а для алкоголя по-прежнему будут применять алкотестеры.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о проекте постановления правительства, который вынесен на общественное обсуждение и пока не вступил в силу.
Как пояснили в МВД, новые приборы для анализа слюны могут использоваться с согласия водителя и при обязательной видеозаписи процедуры. Их показания станут дополнительным основанием для направления на медицинское освидетельствование.
Сейчас инспекторы могут опираться на алкотестер и внешние признаки опьянения, а для подтверждения наркотического состояния требуется проверка у врача. передает «Радиоточка НСН».
