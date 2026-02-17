Зеленский раскрыл, что сказал ему Уиткофф перед переговорами с Россией
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами в Женеве заявили Владимиру Зеленскому, что Россия действительно стремится к завершению боевых действий. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.
По словам Зеленского, американские представители посоветовали ему исходить из этого предположения при координации работы украинской делегации на трехсторонней встрече.
Однако сам президент Украины заявил, что настроен более пессимистично. Он сообщил, что попросил Уиткоффа и Кушнера не убеждать его в том, что Москва готова к прекращению конфликта.
Зеленский также прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о возможных уступках со стороны Украины. Он выразил надежду, что такие заявления продиктованы тактикой, а не уже принятым решением, передает «Радиоточка НСН».
