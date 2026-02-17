Зеленский раскрыл, что сказал ему Уиткофф перед переговорами с Россией

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами в Женеве заявили Владимиру Зеленскому, что Россия действительно стремится к завершению боевых действий. Об этом украинский лидер рассказал в интервью Axios.

По словам Зеленского, американские представители посоветовали ему исходить из этого предположения при координации работы украинской делегации на трехсторонней встрече.

СМИ: Первый день переговоров в Женеве оказался напряженным и длился шесть часов

Однако сам президент Украины заявил, что настроен более пессимистично. Он сообщил, что попросил Уиткоффа и Кушнера не убеждать его в том, что Москва готова к прекращению конфликта.

Зеленский также прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о возможных уступках со стороны Украины. Он выразил надежду, что такие заявления продиктованы тактикой, а не уже принятым решением, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияУкраинаВладимир Зеленский

