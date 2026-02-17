Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
17 февраля 202622:58
Концерт заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменен. Об этом певица сообщила в своем Telegram-канале.
По словам исполнительницы, выступление не состоится из-за проведения технических работ в здании местной филармонии.
Буланова принесла извинения зрителям за доставленные неудобства и отметила, что коллектив рассчитывал на встречу с публикой.
Она выразила надежду, что концерт удастся провести позже, передает «Радиоточка НСН».
