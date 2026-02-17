Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын

На зимней Олимпиаде-2026 впервые в истории Игр выступили мать и сын, сообщает «Чемпионат».

«Какие-то отмазки!»: Лыжница Чепалова обвинила Деложа в жульничестве на Олимпиаде

Достижение установили горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола, соревнующийся в горных лыжах. 46-летняя женщина приняла участие в соревнованиях по супергиганту, заняв 26-е место. Кроме того, спортсменка выступала в гигантском слаломе, но была дисквалифицирована из-за того, что ее ботинки были выше допустимой нормы. Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в истории зимних Олимпиад.

18-летний молодой человек занял 53-е место в гигантском слаломе. Он не смог финишировать в слаломной гонке, где с дистанции также сошел представитель России Семен Ефимов.

Ранее норвежец Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних ОИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa/picture-alliance/ТАСС
ТЕГИ:СпортОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры