Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын

Достижение установили горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола, соревнующийся в горных лыжах. 46-летняя женщина приняла участие в соревнованиях по супергиганту, заняв 26-е место. Кроме того, спортсменка выступала в гигантском слаломе, но была дисквалифицирована из-за того, что ее ботинки были выше допустимой нормы. Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в истории зимних Олимпиад.

18-летний молодой человек занял 53-е место в гигантском слаломе. Он не смог финишировать в слаломной гонке, где с дистанции также сошел представитель России Семен Ефимов.

Ранее норвежец Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних ОИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

