Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын
На зимней Олимпиаде-2026 впервые в истории Игр выступили мать и сын, сообщает «Чемпионат».
Достижение установили горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола, соревнующийся в горных лыжах. 46-летняя женщина приняла участие в соревнованиях по супергиганту, заняв 26-е место. Кроме того, спортсменка выступала в гигантском слаломе, но была дисквалифицирована из-за того, что ее ботинки были выше допустимой нормы. Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в истории зимних Олимпиад.
18-летний молодой человек занял 53-е место в гигантском слаломе. Он не смог финишировать в слаломной гонке, где с дистанции также сошел представитель России Семен Ефимов.
Ранее норвежец Клебо стал первым девятикратным чемпионом в истории зимних ОИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балицкий: ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым
- Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын
- Россиянам напомнили об обязанности оплачивать содержание общедомового имущества
- Мошенники обманывают россиян под предлогом помощи в уборке снега
- Дерипаска отреагировал на прогноз о «долгом одиночном плавании» России
- СМИ: Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
- На Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона»
- Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из Колумбии
- Меморандум по ВСМ Минск-Москва могут подписать 26 февраля
- После взрыва цистерны с газом в Дагестане возбуждено дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru