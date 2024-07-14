«Красная фурия» или «безобразные» англичане: Кто станет чемпионом Евро-2024
В финальной игре Евро-2024 в Германии встретятся футболисты сборных Англии и Испании.
ФИНАЛ ЕВРО-2024
14 июля в столице Германии Берлине пройдет финальный матч Чемпионата Европы по футболу 2024 года. В 22:00 часа по московскому времени на берлинском «Олимпийском стадионе» сыграют сборные Англии и Испании. Российские фанаты смогут посмотреть эту встречу на телеканале «Матч ТВ». Трансляций турнира на онлайн-платформе «Okko», которая показывала другие игры чемпионата, в том числе второй полуфинал, больше не будет.
Одни ставят на победу «Красной фурии», которая уже три раза выигрывала европейский футбольный турнир. Последний раз, победу на Евро футболисты сборной Испании одержали в 2012 году. Другие наоборот предполагают, что Англии вновь повезет на этом чемпионате, и она станет обладателем долгожданного кубка. О преимуществе этой сборной говорил даже суперкомпьютер Opta, расценив ее шансы на победу в 20%.
При этом футболисты сборной Англии ни разу не становились чемпионами Европы. А вот завоевать мировое футбольное первенство спортсменам один раз удалось. Англия выиграла Чемпионат мира в 1966 году на домашнем турнире.
КРАСНАЯ ФУРИЯ
Сборная Испании первой вышла в финал Евро-2024, обыграв 9 июля в полуфинале Францию со счетом 2:1.
Перед финалом СМИ сообщили, что в случае победы на чемпионате Европы сборная Испании получит €28,25 млн. Так, сами спортсмены смогут получить 40% от общей суммы, то есть около €11 млн, а главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте — €400 тыс. Однако, если испанцам не получится выиграть чемпионат, общие призовые сборной составят лишь €25,5 млн, а футболистам в таком случае достанется только 30% от этой суммы.
В целом специалисты утверждают, что у Испании высокие шансы на победу в Евро-2024. Так, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН выразил уверенность в том, что испанская сборная станет чемпионом Европы в этом году.
«Я за испанцев. Я сужу по мастерству: испанцы превосходят англичан в целом по мастерству – техническому, исполнительскому, по открываниям в одно касание, по созданию моментов, начиная с первой минуты матча. А англичане пропускают гол, и только потом идут вперед», – заметил он.
По его мнению, Испания полностью заслужила попадание в финал чемпионата Европы – 2024.
«Испанцы полностью заслужили попадание в финал! На сегодняшний день Испания – единственная команда среди всех участников, которая строит свою игру на активном движении вперед с выдвижением во фланги, с вытягиванием в центр поля защитников соперника. Они в касание отрезают оборону соперника. Это не просто их стиль игры, это их обучение с детских спортивных школ», - добавил Кавазашвили в пресс-центре НСН.
При этом президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заметил, что в финалах турниров не всегда побеждает самая сильная футбольная команда.
«Как человек, который занимается историей и статистикой, сразу скажу: не всегда сильнейшие команды выходят в финал. И не всегда сильнейшая команда побеждает. Финалы часто выигрывают те команды, которые готовятся именно к соревнованию и именно в день финала готовы сыграть на все 100%», – напомнил специалист.
СКУЧНАЯ И БЕЗОБРАЗНАЯ АНГЛИЯ
После второго полуфинала, который состоялся 10 июля, в финал турнира вышла Англия. Она также обыграла футболистов сборной Нидерландов со счетом 2:1.
Между тем, несмотря на признание английской сборной одной из фаворитов турнира, на протяжении всего чемпионата специалисты называли игру англичан скучной и заявляли о везении Англии в проходе в следующие этапы. В связи с этим бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев в пресс-центре НСН напомнил, что на играх Евро-2024 сборная Англии забивала голы на последних минутах матчей, либо с пенальти.
«Если кому и везет на этом чемпионате Европы, так это Англии. Англичанам везет, как утопленникам. На последних минутах забивают мячи, забивают с пенальти, с острого угла из-под защитника… Ну это же невозможно!», - заметил он.
Действительно, в 1/8 финала к 90-й минуте Англия проигрывали Словакии 1:0, но в последние пять минут англичане забили два гола. Также уже в 1/4 финала, где английская сборная сыграла со Швейцарией, Англия смогла отыграться на 80-й минуте и в итоге выиграли в серии пенальти. А в 1/2 финала англичане обыграли Нидерланды, благодаря голу на 90-й минуте.
Однако заслуженный мастер спорта СССР Кавазашвили считает игру сборной Англии на Евро-2024 в Германии «безобразной».
«После первых матчей я бы не сказал, что Англия дойдет до финала. Англия выглядит безобразно! Даже их нападающий Харри Кейн», - отметил он в пресс-центре НСН.
В свою очередь Владимир Пономарев в пресс-центре НСН заявил, что в финале англичане «задавят» испанцев.
«Я бы хотел, чтобы победили испанцы… Но выиграет Англия. Они лучше играют вверху, а у испанцев не очень хорошая оборона. Англичане "задавят" испанцев», – предположил бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года.
Александр Любимов в пресс-центре НСН также предрек победу англичан.
«Я думаю, что победит прагматичный футбол, очень расчетливый. Испанцы играют очень хорошо первые 60-70 минут, а англичане играют очень хорошо последние 20 минут матча. Думаю, будет победа англичан со счетом 2:1», – заключил президент Клуба истории и статистики спорта.
Ранее чемпион СССР в составе футбольного клуба «Спартак» (Москва) Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» предположил, что чемпионом Евро-2024 станет сборная Испании.
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