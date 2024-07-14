«Красная фурия» или «безобразные» англичане: Кто станет чемпионом Евро-2024

Одни ставят на победу «Красной фурии», которая уже три раза выигрывала европейский футбольный турнир. Последний раз, победу на Евро футболисты сборной Испании одержали в 2012 году. Другие наоборот предполагают, что Англии вновь повезет на этом чемпионате, и она станет обладателем долгожданного кубка. О преимуществе этой сборной говорил даже суперкомпьютер Opta, расценив ее шансы на победу в 20%.

При этом футболисты сборной Англии ни разу не становились чемпионами Европы. А вот завоевать мировое футбольное первенство спортсменам один раз удалось. Англия выиграла Чемпионат мира в 1966 году на домашнем турнире.

КРАСНАЯ ФУРИЯ

Сборная Испании первой вышла в финал Евро-2024, обыграв 9 июля в полуфинале Францию со счетом 2:1.