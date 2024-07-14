СМИ: За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн
В случае победы в финале чемпионата Европы по футболу-2024, который проходит в Германии, сборная Испании может получить €28,25 млн. Об этом сообщает издание Sport.es.
По информации источника, сами футболисты получат 40% от общей суммы, что составит примерно €11 млн. В свою очередь главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте получит €400 тыс.
При этом, если испанцам не получится победить англичан в финале Евро-2024, то общие призовые сборной составят €25,5 млн. Футболистам в таком случае достанется только 30% от этой суммы.
Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдет 14 июля в Берлине в 22:00 часов по московскому времени. Россияне смогут увидеть игру на телеканале «Матч ТВ».
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал, что в финале Евро-2024 в Германии будут играть Испания и Англия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии пресекли неонацистское мероприятие
- СМИ: За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн
- Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо
- Фицо: Политические оппоненты Трампа пытаются заставить его замолчать
- Зеленский осудил покушение на Трампа
- МЧС: За сутки в водоемах России погибли более 30 человек
- Захарова: Поставляемые на вооружение Украины деньги следует направить на полицию и спецслужбы США
- Трамп появился на публике после покушения
- Полиция ищет других возможных подозреваемых в покушении на Трампа
- На Украине заявили, что планируют обмен женщинами-военнопленными с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru