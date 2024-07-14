СМИ: За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн

В случае победы в финале чемпионата Европы по футболу-2024, который проходит в Германии, сборная Испании может получить €28,25 млн. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, сами футболисты получат 40% от общей суммы, что составит примерно €11 млн. В свою очередь главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте получит €400 тыс.

При этом, если испанцам не получится победить англичан в финале Евро-2024, то общие призовые сборной составят €25,5 млн. Футболистам в таком случае достанется только 30% от этой суммы.

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Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдет 14 июля в Берлине в 22:00 часов по московскому времени. Россияне смогут увидеть игру на телеканале «Матч ТВ».

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал, что в финале Евро-2024 в Германии будут играть Испания и Англия.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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