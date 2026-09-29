«Нетрадиционная история!»: Милонов назвал брачные договоры «червоточинкой» для молодежи
Брачный договор может быть необходим людям, для которых это уже второй или третий брак, но не надо его популяризировать в молодежной среде, заявил НСН Виталий Милонов.
Составление брачного договора в электронном виде не нужно продвигать в массы, так как для России это совершенно не традиционная история. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
На портале «Госуслуги» появился сервис, который позволяет подготовить проект брачного договора в электронном виде. Новая услуга стала доступна в разделе «Обращение к нотариусу». Ею могут воспользоваться как те, кто только планирует пожениться, так и уже состоящие в браке супруги. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что данный сервис позволяет заранее зафиксировать условия имущественных отношений между супругами. Виталий Милонов считает, что ничего предосудительного в таком сервисе нет, но уверен, что широко рекламировать его все же не стоит.
«Не надо его популяризировать! Потому что брачные договоры - это нетрадиционная история для нашей страны. Я принимаю брачный договор, когда есть два человека со своей историей, - может быть, для них это не первый брак, каждый из них со своими детьми, у них есть свое имущество, они уже состоявшиеся люди. И тогда договор заключается просто для того, чтобы не было недоразумений, связанных с наследниками и так далее. А вот когда молодые люди в первый брак вступают и уже брачные договора расписывают, то, скорее всего, это люди, которые сходятся несамостоятельно, - например, под давлением родителей. И, судя по всему, тут уже надо с осторожностью относиться к будущим зятьям и тещам», - считает депутат.
Он также отметил, что брачный договор может нести служебную функцию, и тогда он тоже вполне обоснован.
«Предположим, он позволяет человеку перевести свои бизнес–активы на супругу, так как он, например, переходит на госслужбу. И этим договором он подтверждает, что все бизнес-активы являются не совместным имуществом, а имуществом того супруга, кто имеет право заниматься бизнесом», - напомнил собеседник НСН.
Однако, убежден Милонов, для молодежи от брачных договоров нужно держаться подальше.
«Когда речь идет о браке молодых людей и этот брак первый, и при этом они решают заключить брачный договор, то тут сразу же закладывается небольшая червоточинка. Возможно, она не проявится. Быть может, любовь исцелит недоверие. А может, и нет. Мне это уже не грозит, но я бы, если бы был юным человеком и влюбился в девушку, а она мне брачный договор подсунула, я бы сказал: «Эй, нет, давай-ка - всё», - поделился Милонов.
Если же люди по тем или иным причинам все же намерены заключить такой договор, то, посоветовал депутат, важно, чтобы решение принималось не на эмоциях, а прошло период охлаждения.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала НСН, как правильно заключить брачный договор, и объяснила, каким образом документ может защитить часть имущества от конфискации.
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