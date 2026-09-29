«Нетрадиционная история!»: Милонов назвал брачные договоры «червоточинкой» для молодежи

Он также отметил, что брачный договор может нести служебную функцию, и тогда он тоже вполне обоснован.

«Предположим, он позволяет человеку перевести свои бизнес–активы на супругу, так как он, например, переходит на госслужбу. И этим договором он подтверждает, что все бизнес-активы являются не совместным имуществом, а имуществом того супруга, кто имеет право заниматься бизнесом», - напомнил собеседник НСН.

Однако, убежден Милонов, для молодежи от брачных договоров нужно держаться подальше.

«Когда речь идет о браке молодых людей и этот брак первый, и при этом они решают заключить брачный договор, то тут сразу же закладывается небольшая червоточинка. Возможно, она не проявится. Быть может, любовь исцелит недоверие. А может, и нет. Мне это уже не грозит, но я бы, если бы был юным человеком и влюбился в девушку, а она мне брачный договор подсунула, я бы сказал: «Эй, нет, давай-ка - всё», - поделился Милонов.

Если же люди по тем или иным причинам все же намерены заключить такой договор, то, посоветовал депутат, важно, чтобы решение принималось не на эмоциях, а прошло период охлаждения.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар рассказала НСН, как правильно заключить брачный договор, и объяснила, каким образом документ может защитить часть имущества от конфискации.

